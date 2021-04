இந்தியாவின் பெருமை என கருதப்படும் மித்தாலி ராஜின் தாய்மொழி என்ன தெரியுமா?

தமிழ் என் தாய் மொழி..

நான் தமிழ் நன்றாக பேசுவேன்..

தமிழனாய் வாழ்வது எனக்கு பெருமை.. but above it all I am very proud indian ! Also my dear sugu ,you constant criticism on each and every post of mine ,you day to day advice on how and what should I do is exactly what keeps me going https://t.co/udOqOO2ejx